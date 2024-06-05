Инсайдеры OpenAI заявили о давлении с целью заставить их молчать об опасности ИИ

Она направлена на обеспечение возможности открыто сообщать о рисках, связанных с искусственным интеллектом.

Эта группа, включающая известных специалистов Йошуа Бенджио и Джеффри Хинтона, требует защиты инсайдеров, анонимных каналов для сливов и отмены строгих соглашений о неразглашении.

Инициатива возникла после публикации отчета, в котором утверждалось, что OpenAI угрожает сотрудникам лишением их акций, если они не подпишут NDA. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман выразил смущение по поводу таких условий, заявив, что не знал об этом.

Участники коалиции считают, что для подотчетности компаний необходимо, чтобы сотрудники могли свободно высказываться о рисках ИИ. Они утверждают, что добровольные заявления компаний недостаточны для обеспечения прозрачности.