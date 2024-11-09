Инсайдеры рассказали, что Galaxy S25 Slim получит «ультра-камеру» на 200 Мп

Как этого достигнет вендор, по словам обозревателей портала Android Authority, пока непонятно, так как более тонкий корпус «обычно требует некоторых компромиссов, но инсайдер намекнул на обновление камеры». Что значит «ультра» Ice Universe не уточнил, но обычно так называют камеры с высоким разрешением — те самые 200 Мп.

Отмечается также, что недавно выпущенная модель Galaxy Z Fold Special Edition (SE) тоже оснащена основной камерой на 200 Мп, а не основная — 50 Мп, как у Z Fold 6. Таким образом, есть прецедент использования камеры с таким высоким разрешением за пределами моделей Ultra.

Но пока нет официальных и подтверждённых спецификаций версии Slim. Поэтому вполне возможно, что основная камера на 200 Мп в Galaxy S25 Slim так и не появится.