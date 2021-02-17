Инсайдеры рассказали, какие гаджеты Apple представит в марте

В число новинок источники отнесли обновленный планшет iPad Pro. Предполагается, что его оснастят 12,9-дюймовым mini LED экраном. Работать он может на базе процессора Apple A14 Bionic с поддержкой 5G. Что касается внешнего вида, ожидается, что он будет идентичен внешности нынешнего iPad Pro.

Также инсайдеры ждут от компании в марте беспроводные наушники AirPods и трекер AirTag. Первые могут иметь обновленный дизайн с укороченной ножкой. Что касается трекеров, они предназначены для поиска потерянных предметов.