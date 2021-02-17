Наука и технологии
Сегодня в 16:03
Инсайдеры рассказали, какие гаджеты Apple представит в марте
По их мнению, компания анонсирует как минимум три новинки
Проверенные инсайдеры Джон Проссер (Jon Prosser) и LeaksApplePro рассказали, какие гаджеты Apple представит в следующем месяце. По их мнению, в марте американский производитель запланировал провести большую презентацию, на которой может показать минимум три устройства.
В число новинок источники отнесли обновленный планшет iPad Pro. Предполагается, что его оснастят 12,9-дюймовым mini LED экраном. Работать он может на базе процессора Apple A14 Bionic с поддержкой 5G. Что касается внешнего вида, ожидается, что он будет идентичен внешности нынешнего iPad Pro.
Также инсайдеры ждут от компании в марте беспроводные наушники AirPods и трекер AirTag. Первые могут иметь обновленный дизайн с укороченной ножкой. Что касается трекеров, они предназначены для поиска потерянных предметов.