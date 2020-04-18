Наука и технологии
Сегодня 09:21
Инсайдеры заявили о том, что Google готовит "умную" банковскую карту
По данным источников, компания уже приступила к ее тестированию
В СМИ появилась информация о том, что крупнейшая компания Google готовит свою "умную" банковскую карту. Более того, издание TechCrunch, ссылаясь на близкие к компании источники, заявило о том, что на данный момент Google уже приступила к тестированию новинки.
Однако стоит отметить, что речь о дебетовой карте, а не о кредитной, как у конкурентной компании Apple с их Apple Card. Известно, что в качестве партнеров Google числятся такие банки, как Citi и Stanford Federal Credit Union. В первое время за процессинг дебетовой карты будет ответственна глобальная платежная система Visa.
Согласно данным инсайдеров, фирменной “умной” картой американской компании можно будет приобрести цифровые покупки. Кроме того, будет выпущена и физическая карта, которая позволит пользователям расплачиваться офлайн. На данный момент о новинке известно не многое, однако представители компании пообещали рассказать об этом уже в ближайшие месяцы.