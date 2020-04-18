Инсайдеры заявили о том, что Google готовит "умную" банковскую карту

Однако стоит отметить, что речь о дебетовой карте, а не о кредитной, как у конкурентной компании Apple с их Apple Card. Известно, что в качестве партнеров Google числятся такие банки, как Citi и Stanford Federal Credit Union. В первое время за процессинг дебетовой карты будет ответственна глобальная платежная система Visa.

Согласно данным инсайдеров, фирменной “умной” картой американской компании можно будет приобрести цифровые покупки. Кроме того, будет выпущена и физическая карта, которая позволит пользователям расплачиваться офлайн. На данный момент о новинке известно не многое, однако представители компании пообещали рассказать об этом уже в ближайшие месяцы.