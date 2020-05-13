Instagram-аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова снова был удален из-за санкций

”Будучи американской компанией, мы действуем в рамках санкционного законодательства США и постоянно принимаем меры для выполнения своих правовых обязательств. В этом случае мы удалили аккаунты лица, которое находится под санкциями, так же, как мы поступали ранее с подобными аккаунтами”, — рассказал представитель крупнейшей соц.сети, которой принадлежит Instagram.

Помимо этого, были заблокированы и аккаунты председателя парламента региона Магомеда Даудова, вице-премьера Абузайда Висмурадова и депутата Госдумы Адама Делимханова, написало издание “Кавказ.Реалии”. Стоит отметить, что это не первая подобная блокировка — еще в 2017 году аккаунт Рамзана Кадырова был удален, правда, через какое-то время он все же снова начал функционировать. Но сейчас, к слову, он также недоступен.