Наука и технологии
Сегодня 12:57
Instagram начал скрывать оскорбительные комментарии
И предупреждать об удалении аккаунта, в случае их неоднократного написания
Последние годы в сети немало обсуждений так называемой “интернет-травли” — явления, при котором выбирается жертва, которую начинают массово преследовать онлайн. Многие компании пытаются бороться с данным проявлением агрессии. Вот и Instagram начал скрывать оскорбительные комментарии, публикуемые пользователями.
Компания заявила, что она будет заботиться о своих клиентах, которые не желают видеть негативные комментарии, сообщает Engadget. Для этого она будет автоматически скрывать обидные сообщения, выявляя таковые на основе более ранних “жалоб” других пользователей.
Стоит отметить, что Instagram также намерен бороться и с теми, кто публикует агрессивные и унижающие комментарии. Для этого сервис будет не просто предлагать не писать подобные сообщения, но и предупреждать о возможной блокировке аккаунта.