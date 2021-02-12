Наука и технологии
Сегодня в 12:30
Instagram начнет блокировать аккаунты за оскорбления в личных сообщениях
Причем удалить учетную запись за это могут навсегда
Стало известно, что в социальной сети Instagram изменились правила блокировки учетных записей за оскорбления в личных сообщениях. Причем если ранее администрация соцсети в этом случае накладывала временную блокировку, то сейчас, судя по всему, блокировать аккаунты будут навсегда.
Ранее в соцсети отслеживали лишь нарушения правил в тексте публикации, тогда как теперь наказывать будут и за оскорбления в личных сообщениях. Наказание, к слову, предполагает перманентную блокировку аккаунта.
”Раньше в случае жалоб на оскорбления в личных сообщениях на определенное время блокировалась возможность их отправки. Отныне при повторении подобных действий аккаунт будет блокирован. Также заблокированы будут и новые учетные записи, созданные тем же пользователем для обхода ограничений”, — поделились представители Instagram.
В то же время, представители соцсети отметили, что эти меры не предполагают пренебрежение тайной личной переписки. Так, удалять аккаунт навсегда будут только после обращения пользователей.