Instagram начнет блокировать аккаунты за оскорбления в личных сообщениях

Ранее в соцсети отслеживали лишь нарушения правил в тексте публикации, тогда как теперь наказывать будут и за оскорбления в личных сообщениях. Наказание, к слову, предполагает перманентную блокировку аккаунта.

”Раньше в случае жалоб на оскорбления в личных сообщениях на определенное время блокировалась возможность их отправки. Отныне при повторении подобных действий аккаунт будет блокирован. Также заблокированы будут и новые учетные записи, созданные тем же пользователем для обхода ограничений”, — поделились представители Instagram.

В то же время, представители соцсети отметили, что эти меры не предполагают пренебрежение тайной личной переписки. Так, удалять аккаунт навсегда будут только после обращения пользователей.