Instagram по ошибке разрешил российским пользователям добавлять музыку в «Истории»

Об этом рассказал представитель Facebook в беседе с изданием vc.ru. Так, 3 декабря российские пользователи, по ошибке социальной сети, могли выбирать в “Истории” предложенные песни. Доступен был поиск трека и подбор музыки по жанру. Сейчас же ошибка была устранена.

”Мы стремимся предоставить доступ к этой функции большему количеству людей по всему миру, но пока не можем сориентировать по срокам её появления в России”, - отметили в Facebook.