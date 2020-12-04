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Instagram по ошибке разрешил российским пользователям добавлять музыку в «Истории»
Сейчас же эта возможность была устранена
Функция, позволяющая добавлять музыку в “Истории” в Instagram была запущена еще два года назад, однако российским пользователям она до недавних времен была недоступна. Вчера же некоторые пользователи социальной сети начали замечать, что долгожданная опция появилась и в России. Как выяснилось, нововведение было ошибкой.
Об этом рассказал представитель Facebook в беседе с изданием vc.ru. Так, 3 декабря российские пользователи, по ошибке социальной сети, могли выбирать в “Истории” предложенные песни. Доступен был поиск трека и подбор музыки по жанру. Сейчас же ошибка была устранена.
”Мы стремимся предоставить доступ к этой функции большему количеству людей по всему миру, но пока не можем сориентировать по срокам её появления в России”, - отметили в Facebook.