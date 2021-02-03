Instagram разрешил восстанавливать удаленные сообщения

Причем функция позволяет восстанавливать не только удаленные сообщения, но и прочий контент. Так, удаленные данные на непродолжительное время перемещаются в папку “Недавно удаленные”, из которой могут быть возвращены в аккаунт или же удалены навсегда, для чего необходимо подтвердить свою личность.

Восстанавливать можно удаленные сообщения, фотография, видео, ролики IGTV и истории. Отмечается, что перед бесповоротным удалением контента должно пройти 30 дней, за которые пользователю предоставляется возможность определиться, восстанавливать ли его. Однако истории могут пребывать в папке “Недавно удаленные” лишь сутки. Восстановить удаленный контент можно перейдя в меню “Настройки”, оттуда в “Учетная запись” и выбрать пункт “Недавно удаленные”.