Instagram уличили в продвижении педофильских аккаунтов

Исследование провела группа активистов, которая использовала поддельные аккаунты, чтобы войти в эти сети. Они обнаружили, что алгоритмы соцсети упрощают их поиск и способствуют распространению незаконного контента с детьми.

Специалисты использовали поддельные аккаунты, которые подписывались на контент, который *Instagram считал «проблемным». Энтузиасты обнаружили, что даже после того, как такие аккаунты были зарегистрированы и удалены, система рекомендаций продолжала предлагать тот же спорный контент, что и раньше.

Представители **Мета, родительской компании*Instagram, заявили, что они осведомлены о проблеме и работают над улучшением своих алгоритмов. Однако исследователи считают, что проблема более системная и требует большей прозрачности.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена **организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России