Instagram увеличил продолжительность Reels-видео

Так, если ранее максимальная продолжительность видео в Instagram Reels достигала 30 секунд, то сейчас она выросла в два раза, достигнув одной минуты. Напомним, что изначально Instagram Reels дебютировал с роликами до 15 секунд, однако уже через месяц соцсеть решила увеличить это время вдвое. И вот, спустя год, компания вновь решила изменить длительность роликов в большую сторону.

Примечательно, что и TikTok ранее ограничивал продолжительность роликов в соцсети до 60 секунд, а нескольким ранее решил увеличить ее до трех минут. Возможно, еще через год и Instagram сделает шаг в сторону трех минут.