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Instagram в России захотели замедлить

Через нечто похожее в своё время проходил Twitter
Совсем недавно в России заблокировали Facebook и Twitter, а уже сейчас появились мысли о замедлении Instagram. Об этом рассказала директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты (ОП) России Екатерина Мизулина.
Instagram в России захотели замедлить

По словам главы организации, она выдвинула такое предложение из-за наличия огромного числа недостоверной информации и призывов к незаконным акциям на платформе.

Реклама с фейками и дезинформацией, с призывами к незаконным акциям, экстремистские высказывания, которые рекламировались очень активно, распространялись и на платформе Instagram. И продолжают эти рекламные объявления распространяться. В текущей ситуации мы считаем необходимым хотя бы замедлить трафик Instagram на момент проведения спецоперации.

Екатерина Мизулина

Напомним, что накануне TikTok объявил о временной приостановке работы в России. Сервис оставил лишь возможность общения в личных сообщениях, перекрыв россиянам доступ к загрузке свежих роликов и проведению трансляций.

Источник: URA.ru
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