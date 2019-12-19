Instagram запретил рекламу электронных сигарет

Что интересно, сервис отмечает, что подобная реклама уже давно запрещена правилами платформы. По всей видимости, до определенного момента Instagram был достаточно мягок и не применял собственные правила по отношению к блогерам. Но в ближайшее время все изменится, ведь соцсеть официально объявила о планах по удалению контента, занимающегося рекламой подобных товаров.

Напомним, что Instagram также расправляется с рекламными сообщениями, связанными с пищевыми добавками и алкоголем. И хотя популярные блогеры сервиса по-прежнему смогут продвигать данный тип продуктов, посты “потребуют особых ограничений”, которые должны вступить в силу уже в 2020 году.