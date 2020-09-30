Наука и технологии
Сегодня 11:03
Институт цвета назвал новый оттенок красного в честь месячных
¯\_(ツ)_/¯
В сети появилась информация о крайне необычной инициативе института цвета Pantone. Организация, совместно со шведской медицинской компанией Intimina, назвала новый оттенок красного цвета в честь месячных — “Менструация”.
Основой новой кампании, в рамках которой давалось имя новому цвету, стала ”нормализация этой самой что ни на есть нормальной из функций организма”, сообщается в Instagram-аккаунте Pantone.
В институте также заявили, что таким образом организация намерена вдохновить людей, каждый месяц сталкивающихся с менструацией, не только комфортно чувствовать себя в этот период, но и говорить ”об этой чистой и естественной функции тела”.
Активный и смелый красный оттенок создан для вдохновения тех, у кого менструация, — чтобы они гордились собой и относились к этому периоду с уверенностью.