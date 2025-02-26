Intel анонсировала новые процессоры, с характеристиками из 2019 года

Компания заявляет, что новые процессоры обеспечивают до 1.3 раза больше производительности, но при этом остаются на уровне 2019 года по количеству ядер.

Максимальная частота достигает 5.7 ГГц, но поддержка памяти ограничена DDR5-4800 ECC, а масштабируемость заявлена как 2S, хотя Intel позже уточнила, что на самом деле это 1S. По сути, это скорее попытка унифицировать названия, чем значимый релиз.