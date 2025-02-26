Intel анонсировала новые процессоры, с характеристиками из 2019 года

Опубликовано 26 февраля 2025, 07:361 мин.
Intel анонсировала новые процессоры, с характеристиками из 2019 годаЭто уже даже не смешно
Intel анонсировала серверные процессоры Xeon 6300, но вместо новой архитектуры это оказалось переименованное обновление старых чипов Xeon E-2400 на базе Raptor Lake.
Компания заявляет, что новые процессоры обеспечивают до 1.3 раза больше производительности, но при этом остаются на уровне 2019 года по количеству ядер.
Максимальная частота достигает 5.7 ГГц, но поддержка памяти ограничена DDR5-4800 ECC, а масштабируемость заявлена как 2S, хотя Intel позже уточнила, что на самом деле это 1S. По сути, это скорее попытка унифицировать названия, чем значимый релиз.
На фоне конкурентов ситуация выглядит не в пользу Intel. AMD уже предлагает 16-ядерные EPYC 4004 на Zen 4, которые идеально вписываются в новые серверные лицензии Windows. Если в 2025 году выйдет EPYC 4000 на Zen 5, позиции Intel в этом сегменте еще больше ослабнут.