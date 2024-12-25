Intel анонсировала свое появление на CES 2025

Событие состоится 6 января и, хотя подробности пока не раскрыты, известно, что основной акцент будет сделан на новые технологии для ПК на базе ИИ.

Среди новинок ожидается презентация процессоров Arrow Lake-H и HX для ноутбуков, а также настольных чипов Core Ultra 200S с теплопакетом 35 и 65 Вт.

Эти процессоры планируется сочетать с новыми видеокартами RTX 50XX, релиз которых также ожидается в ближайшее время.

Примечательно, что презентация Intel пройдет раньше, чем выступления NVIDIA и AMD. Это создаст возможность производителям ноутбуков оперативно представить свои устройства.

Отметим, что CES 2025 обещает стать площадкой для крупных анонсов от ведущих компаний. Презентации, включая выступление Intel, будут доступны в виде прямых трансляций.