Intel и AMD объединились для совместной работы над «устаревшей» x86-архитектурой

Опубликовано 17 октября 2024, 07:081 мин.
Intel и AMD объединились для совместной работы над «устаревшей» x86-архитектуройК ним присоединились прочие IT-гиганты
Два непримиримых соперника — Intel и AMD — объединились для создания «консультативной группы по экосистеме x86».
Эта инициатива направлена на укрепление архитектуры x86 и адаптацию её к новым вызовам, таким как ИИ и передовые системы упаковки чипов.
Компании планируют улучшить совместимость между платформами, упростить разработку программного обеспечения и обеспечить устойчивость x86 в будущем.
Пэт Гелсингер, CEO Intel, и Лиза Су, глава AMD, заявили, что сотрудничество направлено на удовлетворение растущих потребностей пользователей и расширение возможностей архитектуры.
Группа будет работать над улучшением производительности и интеграции новых технологий. При этом к инициативе также присоединились такие компании, как Dell, Google, Microsoft и Broadcom.