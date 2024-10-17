Intel и AMD объединились для совместной работы над «устаревшей» x86-архитектурой

Эта инициатива направлена на укрепление архитектуры x86 и адаптацию её к новым вызовам, таким как ИИ и передовые системы упаковки чипов.

Компании планируют улучшить совместимость между платформами, упростить разработку программного обеспечения и обеспечить устойчивость x86 в будущем.

Пэт Гелсингер, CEO Intel, и Лиза Су, глава AMD, заявили, что сотрудничество направлено на удовлетворение растущих потребностей пользователей и расширение возможностей архитектуры.

Группа будет работать над улучшением производительности и интеграции новых технологий. При этом к инициативе также присоединились такие компании, как Dell, Google, Microsoft и Broadcom.