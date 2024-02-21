Intel и Microsoft объявили о сотрудничестве по микросхемам

Анонс был сделан в рамках технологической конференции Intel Foundry в Сан-Хосе, Калифорния. Это событие отмечает создание Intel Foundry, подразделения по контрактному производству компании, предназначенного для конкуренции с TSMC. Intel также представила стратегию по восстановлению звания производителя самых быстрых чипов мира, планируя достичь этой цели в текущем году с использованием технологии Intel 18A.

Компания также стремится укрепить свое лидерство в 2026 году с новой технологией Intel 14A. Microsoft воспользуется технологией Intel 18A для создания неизвестного чипа, что способствует увеличению заказов на производство, ожидаемых в объеме $ 15 миллиардов, по сравнению с предыдущей оценкой в $ 10 миллиардов.