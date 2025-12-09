Intel и Tata Electronics построят в Индии заводы по производству чипов за 14 млрд долларов

Это сотрудничество поддержано инициативой правительства Индии по развитию собственной полупроводниковой индустрии. Для Intel, чье подразделение контрактного производства (Intel Foundry) стремится укрепить свои позиции, эта сделка становится одним из крупнейших партнерств.

Однако реализация проекта может столкнуться с трудностями. Индия, как развивающийся рынок, пока не обладает отлаженной цепочкой поставок для подобных масштабных проектов. Опыт Intel со строительством фабрики в Магдебурге, которое сопровождалось задержками, показывает потенциальные риски.