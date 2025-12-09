Intel и Tata Electronics построят в Индии заводы по производству чипов за 14 млрд долларов

Опубликовано 09 декабря 2025, 15:451 мин.
Intel и Tata Electronics построят в Индии заводы по производству чипов за 14 млрд долларовВ Гуджарате и Ассаме
Intel заключила соглашение с индийской Tata Electronics на сумму около 14 миллиардов долларов. Целью партнерства является строительство первого в Индии завода по производству полупроводников в штате Гуджарат и предприятия по сборке, тестированию и упаковке чипов (OSAT) в Ассаме.
Это сотрудничество поддержано инициативой правительства Индии по развитию собственной полупроводниковой индустрии. Для Intel, чье подразделение контрактного производства (Intel Foundry) стремится укрепить свои позиции, эта сделка становится одним из крупнейших партнерств.
Однако реализация проекта может столкнуться с трудностями. Индия, как развивающийся рынок, пока не обладает отлаженной цепочкой поставок для подобных масштабных проектов. Опыт Intel со строительством фабрики в Магдебурге, которое сопровождалось задержками, показывает потенциальные риски.