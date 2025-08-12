Intel, IBM и Google заморозили найм: ИИ займет рабочие места в них в ближайшие 5 лет

По данным инсайдеров, Intel, IBM и Google заморозили найм на те должности, которые, как ожидается, в течение ближайших пяти лет займут ИИ-системы.

Это отражает общий тренд в отрасли, когда ресурсы перераспределяются в пользу проектов, связанных с автоматизацией и развитием ИИ.

По информации Fortune, компании сокращают тысячи рабочих мест, чтобы высвободить средства для инвестиций в искусственный интеллект.

Гендиректор IBM Арвинд Кришна прогнозирует, что около 30% внутренних административных позиций будут автоматизированы в ближайшие годы. По оценкам Всемирного экономического форума, до 41% работодателей по всему миру могут сократить штат из-за устаревания профессий под влиянием ИИ.

Под угрозой в первую очередь рутинные и повторяющиеся задачи, тогда как спрос на специалистов в области разработки и стратегического внедрения ИИ будет расти.

Такой подход меняет представление о работе, заставляя адаптироваться к новой реальности, где акцент смещается от замены людей на ИИ к совместному использованию возможностей технологий.