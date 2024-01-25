Intel начала массовое производство технологии 3D-упаковки Foveros

Исполнительный вице-президент и главный операционный директор Intel Кейван Эсфарджани сообщил, что продвинутые технологии упаковки Intel помогают клиентам компании выигрывать в конкурентной борьбе по параметрам производительности, размера и гибкости проектирования в чиповых продуктах.

По мере того как вся полупроводниковая индустрия переходит в эпоху гетерогенной интеграции нескольких «чиплетов» в одной упаковке, технологии передовой упаковки Intel, такие как Foveros и EMIB (встроенный многочиповочный мост) могут интегрировать до одного триллиона транзисторов в один корпус и продолжить соблюдать закон Мура после 2030 года.