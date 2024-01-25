Intel начала массовое производство технологии 3D-упаковки Foveros

Опубликовано 25 января 2024, 13:43
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Intel начала массовое производство технологии 3D-упаковки FoverosНа заводе в Нью-Мексико
Intel объявила о масштабном производстве на основе ведущих в отрасли решений по полупроводниковой упаковке, включая новую технологию 3D-упаковки Foveros. Эта технология была запущена на заводе Fab 9 в штате Нью-Мексико, США, который недавно был обновлен Intel.
Исполнительный вице-президент и главный операционный директор Intel Кейван Эсфарджани сообщил, что продвинутые технологии упаковки Intel помогают клиентам компании выигрывать в конкурентной борьбе по параметрам производительности, размера и гибкости проектирования в чиповых продуктах.
По мере того как вся полупроводниковая индустрия переходит в эпоху гетерогенной интеграции нескольких «чиплетов» в одной упаковке, технологии передовой упаковки Intel, такие как Foveros и EMIB (встроенный многочиповочный мост) могут интегрировать до одного триллиона транзисторов в один корпус и продолжить соблюдать закон Мура после 2030 года.
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