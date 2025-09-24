Intel начала переговоры с Apple о возможных инвестициях в компанию

Опубликовано 24 сентября 2025, 23:191 мин.
Intel начала переговоры с Apple о возможных инвестициях в компаниюСделка может поддержать попытки Intel вернуться на рынок
Intel обратилась к Apple с предложением о возможной инвестиции в компанию, которая пытается укрепить свои позиции на рынке полупроводников. Переговоры находятся на ранней стадии и пока не гарантируют заключение сделки.
Обсуждения также затрагивали возможность более тесного сотрудничества между двумя компаниями. Ранее Intel получила инвестиции от Nvidia и SoftBank — в общей сложности компания привлекла несколько миллиардов долларов на развитие производства чипов для ПК и дата-центров. Сделка с Apple стала бы дополнительным подтверждением стратегии Intel по восстановлению бизнеса, хотя маловероятно, что Apple вернется к использованию процессоров Intel в своих устройствах.
В августе США приобрели около 10% акций Intel в рамках сделки, поддержанной администрацией Трампа. Это позволило компании получить государственную поддержку и усилить свои позиции в национальном производстве полупроводников, что является приоритетом для Белого дома.