Intel начала переговоры с Apple о возможных инвестициях в компанию

Обсуждения также затрагивали возможность более тесного сотрудничества между двумя компаниями. Ранее Intel получила инвестиции от Nvidia и SoftBank — в общей сложности компания привлекла несколько миллиардов долларов на развитие производства чипов для ПК и дата-центров. Сделка с Apple стала бы дополнительным подтверждением стратегии Intel по восстановлению бизнеса, хотя маловероятно, что Apple вернется к использованию процессоров Intel в своих устройствах.

В августе США приобрели около 10% акций Intel в рамках сделки, поддержанной администрацией Трампа. Это позволило компании получить государственную поддержку и усилить свои позиции в национальном производстве полупроводников, что является приоритетом для Белого дома.