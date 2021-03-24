Intel нашла способ вернуть к себе лояльность Apple

Конечно же о применении в этом «плане» процессоров линейки Intel Core речи не идёт. Как пишет Gizmochina, вместо этого Intel хочет создать фонд IFS, в который войдут другие технологические гиганты, такие как Apple, Google, Microsoft и даже Qualcomm. Целью свежеобразованного «объединения» должна стать разработка собственных чипов, которые не будут отдаваться на производство сторонним брендам, таким как TSMC and Samsung.

Таким образом, Intel сможет убить двух зайцев одним выстрелом. С одной стороны, компания вновь «сдружится» с Apple, получив её заказы на производство ARM-чипов бренда. С другой, «синие» ударят по TSMC — компании, которая прямо сейчас занимается выпуском SoC для ноутбуков и смартфонов яблочной корпорации.