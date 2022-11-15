Intel научилась различать реального человека от дипфейка на видео за счёт цветовых изменений в кровотоке

Intel научилась различать реального человека от дипфейка на видео за счёт цветовых изменений в кровотокеКонец обману в Сети!
Специалисты Intel разработали новую технологию — FakeCatcher. С её помощью компания сможет отличать реального человека от созданного при помощи дипфейка.
По словам представителей бренда, их инженеры разработали данный инструмент для распознавания дипфейков. В том числе с целью выявлять попытки мошеничества тех, кто использует такие ролики для распространения ложной информации.
Сообщается, что FakeCatcher может отличить реального человека от дипфейка в том числе за счёт цветовых изменений в кровотоке. Эта информация считывается технологией с множества точек на лице. Далее, используя машинное обучение, инструмент обрабатывает полученную информацию и выдаёт вердикт.
Стоит отметить, что представители Intel так и не сообщили, планируется и запустить технологию в публичный релиз.