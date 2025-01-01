Intel не смогла решить проблемы с производительностью Arrow Lake

Опубликовано 01 января 2025, 09:001 мин.
Intel не смогла решить проблемы с производительностью Arrow LakeОбновление BIOS 0×114 ухудшило показатели процессоров в тестах
Новые процессоры Arrow Lake-S от Intel продолжают сталкиваться с серьезными проблемами в производительности, несмотря на недавнее обновление микрокода 0×114. Последние тесты показали не только отсутствие улучшений, но и дальнейшее снижение эффективности работы.
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Согласно данным от аналитика @CapFrameX, обновление BIOS, предназначенное для решения коренных проблем с Arrow Lake-S, привело к ухудшению производительности в играх. Так, при тестировании процессора Intel Core Ultra 9 285K в Cyberpunk 2077 зафиксировано падение среднего FPS на 18%. Это значительное снижение, учитывая уже существующие проблемы с производительностью данной платформы.
Кроме того, тесты выявили рост задержки памяти примерно на 14%, что также негативно влияет на общую производительность системы. Такие результаты разочаровывают, особенно на фоне обещаний Intel о двузначном приросте скорости после внедрения обновления.