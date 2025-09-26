Intel обсудила с TSMC возможность инвестиций и партнёрства

Опубликовано 26 сентября 2025, 22:091 мин.
Intel обсудила с TSMC возможность инвестиций и партнёрстваКомпания ищет внешних инвесторов для поддержки бизнеса
Intel обратилась к Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) с предложением о возможных инвестициях или партнёрстве. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Интерес Intel к привлечению капитала усилился после того, как США приобрели 10% акций компании. Ранее агентство Bloomberg писало, что производитель микросхем также ведёт переговоры с Apple о вложениях.
За последние месяцы Intel получила несколько крупных инвестиций. В августе компания привлекла 2 миллиарда долларов от SoftBank Group, а на прошлой неделе Nvidia вложила 5 миллиардов долларов, получив примерно 4% акций.
Генеральный директор Intel Лип-Бу Тан старается привлечь новых партнёров для поддержки бизнеса. Компания когда-то считалась символом Кремниевой долины, но в последние годы утратила позиции в конкурентной борьбе. На фоне роста рынка искусственного интеллекта Intel уступает и Nvidia и AMD.