Intel обсудила с TSMC возможность инвестиций и партнёрства

Интерес Intel к привлечению капитала усилился после того, как США приобрели 10% акций компании. Ранее агентство Bloomberg писало, что производитель микросхем также ведёт переговоры с Apple о вложениях.

За последние месяцы Intel получила несколько крупных инвестиций. В августе компания привлекла 2 миллиарда долларов от SoftBank Group, а на прошлой неделе Nvidia вложила 5 миллиардов долларов, получив примерно 4% акций.

Генеральный директор Intel Лип-Бу Тан старается привлечь новых партнёров для поддержки бизнеса. Компания когда-то считалась символом Кремниевой долины, но в последние годы утратила позиции в конкурентной борьбе. На фоне роста рынка искусственного интеллекта Intel уступает и Nvidia и AMD.