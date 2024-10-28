Intel обвинил правительство США в недостаточной поддержке

По словам Гелсингера, «идут переговоры с обеих сторон», и он призывает к завершению процесса. Правительство также намеревалось выделить компании $11 миллиардов в виде кредитов и до $25 миллиардов налоговых льгот, однако эти финансовые меры пока не реализованы.

Intel является ключевым игроком в стратегии США по достижению самодостаточности в производстве полупроводников. Программа CHIPS Act, на сумму $280 миллиардов, призвана поддержать развитие полупроводниковой отрасли в стране. Однако, несмотря на поддержку, Intel не справляется с выполнением обязательств по существующим проектам, что, по всей видимости, стало причиной задержки финансирования.