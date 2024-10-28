Intel обвинил правительство США в недостаточной поддержке

Опубликовано 28 октября 2024, 20:171 мин.
Intel обвинил правительство США в недостаточной поддержкеЗадержкой финансирования по программе CHIPS Act
Компания Intel столкнулась с финансовыми трудностями и наращивает давление на правительство США в связи с задержкой в выплатах по программе CHIPS Act. Генеральный директор Intel, Пат Гелсингер, выразил разочарование тем, что обещанные $8 миллиардов еще не поступили в компанию в период её наихудшего финансового состояния.
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По словам Гелсингера, «идут переговоры с обеих сторон», и он призывает к завершению процесса. Правительство также намеревалось выделить компании $11 миллиардов в виде кредитов и до $25 миллиардов налоговых льгот, однако эти финансовые меры пока не реализованы.
Intel является ключевым игроком в стратегии США по достижению самодостаточности в производстве полупроводников. Программа CHIPS Act, на сумму $280 миллиардов, призвана поддержать развитие полупроводниковой отрасли в стране. Однако, несмотря на поддержку, Intel не справляется с выполнением обязательств по существующим проектам, что, по всей видимости, стало причиной задержки финансирования.