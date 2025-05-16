Intel оспорит штраф ЕС в 421 млн долларов за нарушение антимонопольных правил

История конфликта началась еще в 2009 году, когда Еврокомиссия оштрафовала Intel на рекордную на тот момент сумму — 1,06 миллиарда евро. Тогда компанию обвинили в попытках вытеснить конкурента Advanced Micro Devices с рынка.

В 2022 году Intel удалось добиться отмены этого штрафа в Генеральном суде ЕС. Однако судьи признали одну из частей обвинений, что дало Еврокомиссии основание назначить новый, меньший штраф. Он касался выплат, которые Intel делала компаниям HP, Acer и Lenovo с 2002 по 2006 год, чтобы задержать выход продукции конкурентов.

Эти действия называют «открытыми ограничениями» — они особенно критично воспринимаются антимонопольными органами.

Юристы Intel настаивают, что масштабы нарушений были ограниченными и не подтверждают наличие глобальной стратегии по вытеснению конкурентов. По их мнению, штраф оказался несоразмерным, так как касается отдельных эпизодов, а не системного давления на весь рынок.

В ответ представители Еврокомиссии заявили, что размер штрафа соответствует степени нарушения и составляет не более 1% от годового оборота Intel на момент правонарушений. Также подчеркивается, что при определении суммы регулятор учел сомнения в пользу компании.

Теперь обе стороны ждут итогового решения суда, который должен окончательно установить, каким будет размер санкции. Решение ожидается в ближайшие месяцы.