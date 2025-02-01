Intel отчиталась об убытке в $18,8 млрд

Так, чистый убыток Intel составил $18,8 млрд, но акции выросли на 3,6% в силу превышения прогнозов по квартальной выручке. При этом выручка Intel в четвёртом квартале 2024 года сократилась на 7% в годовом выражении, до $14,26 млрд, что, тем не менее, выше $13,81 млрд, которые ожидали аналитики. Чистая прибыль за этот же период — $126 млн в соотношении с прибылью в $2,67 млрд в 2023 году.

Резюмируя отчёт, исполняющий обязанности генерального директора Intel, финдиректор компании Дэвид Зинснер заявил, что после ухода бывшего главы компании Пэта Гелсингера чипмейкер всё ещё находится в поисках главного менеджера.