Intel отложила запуск заводов по производству чипов в Огайо до 2030 года

Несмотря на задержки, акции Intel выросли более чем на 5%. Эти изменения связаны с необходимостью корректировки операционных планов компании, поскольку ее дорогостоящая стратегия по превращению в контрактного производителя чипов для других компаний привела к финансовым трудностям. В результате Intel сократила капитальные расходы, чтобы привести работу своих фабрик в соответствие с рыночным спросом и более ответственно управлять капиталом.

Intel также продолжает проводить реструктуризацию, в том числе в 2023 году уволив 15% сотрудников и приостановив выплату дивидендов. Компания запускает масштабную программу экономии средств, включающую значительные сокращения капитальных расходов в ближайшие годы. Финансовый директор Intel, Дэвид Зинснер, отметил, что цель компании — сохранить операционные расходы на уровне около $17,5 миллиардов в 2025 году.