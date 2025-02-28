Наука и технологии
Опубликовано 28 февраля 2025, 23:38
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Intel отложила запуск заводов по производству чипов в Огайо до 2030 года

За $28 миллиардов
Компания Intel объявила о дальнейшем отсрочивании открытия своих заводов по производству чипов в Огайо, первоначально планировавшихся на 2025 год. Согласно местным СМИ, первым заводом, расположенным в Нью-Олбани, начнет свою работу не раньше 2030 или 2031 года. Вторая фабрика в штате будет готова не ранее 2031 года, а её запуск ожидается в 2032 году.
Intel отложила запуск заводов по производству чипов в Огайо до 2030 года

© Ferra.ru

Несмотря на задержки, акции Intel выросли более чем на 5%. Эти изменения связаны с необходимостью корректировки операционных планов компании, поскольку ее дорогостоящая стратегия по превращению в контрактного производителя чипов для других компаний привела к финансовым трудностям. В результате Intel сократила капитальные расходы, чтобы привести работу своих фабрик в соответствие с рыночным спросом и более ответственно управлять капиталом.

Intel также продолжает проводить реструктуризацию, в том числе в 2023 году уволив 15% сотрудников и приостановив выплату дивидендов. Компания запускает масштабную программу экономии средств, включающую значительные сокращения капитальных расходов в ближайшие годы. Финансовый директор Intel, Дэвид Зинснер, отметил, что цель компании — сохранить операционные расходы на уровне около $17,5 миллиардов в 2025 году.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
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