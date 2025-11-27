Intel отвергла обвинения TSMC в утечке коммерческой тайны

В заявлении Intel подчеркнули, что у них нет оснований считать эти обвинения обоснованными. Компания указала, что строго соблюдает политику защиты конфиденциальной информации третьих сторон. Ло Вэнь-жэнь, который ранее 18 лет работал в Intel, а затем 21 год в TSMC, вернулся в американскую корпорацию в октябре после выхода на пенсию.

TSMC заявила о высокой вероятности использования или передачи секретов компании, что сделало судебный иск необходимым. Экономическое министерство Тайваня будет сотрудничать в расследовании возможного нарушения Закона о национальной безопасности.