Intel отвергла обвинения TSMC в утечке коммерческой тайны

Опубликовано 27 ноября 2025, 22:041 мин.
Intel отвергла обвинения TSMC в утечке коммерческой тайныТайваньский производитель подал иск
Корпорация Intel отклонила обвинения со стороны тайваньской компании TSMC в адрес своего сотрудника Ло Вэнь-жэня. Ранее TSMC подала иск в Суд по интеллектуальной собственности и коммерции Тайваня, утверждая, что бывший старший вице-президент мог раскрыть коммерческие секреты.
В заявлении Intel подчеркнули, что у них нет оснований считать эти обвинения обоснованными. Компания указала, что строго соблюдает политику защиты конфиденциальной информации третьих сторон. Ло Вэнь-жэнь, который ранее 18 лет работал в Intel, а затем 21 год в TSMC, вернулся в американскую корпорацию в октябре после выхода на пенсию.
TSMC заявила о высокой вероятности использования или передачи секретов компании, что сделало судебный иск необходимым. Экономическое министерство Тайваня будет сотрудничать в расследовании возможного нарушения Закона о национальной безопасности.