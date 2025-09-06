Intel передала свой завод в Китае SK Hynix после многолетней сделки

Сделка по продаже NAND-бизнеса Intel, включая фабрику в Китае, была заключена еще в 2020 году и оценивалась примерно в 9 миллиардов долларов. Однако юридическая передача актива растянулась почти на пять лет. Теперь документы подтверждают, что контроль полностью перешел к SK Hynix.

Этот шаг оказался своевременным для Intel. Недавно власти США ограничили деятельность компании в Китае, отозвав лицензии VEU, которые позволяли использовать американское оборудование на фабрике в Даляне без дополнительных разрешений. Теперь каждая поставка требует отдельного согласования. Для Intel это могло бы создать серьезные трудности, но после передачи завода все риски легли на нового владельца.