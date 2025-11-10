Intel подала в суд на бывшего сотрудника за кражу 18 000 файлов

По данным расследования, 23 июля сотрудник попытался перенести файл с рабочего ноутбука на внешний накопитель, однако внутренние системы компании заблокировали операцию. Через пять дней он подключил другое устройство и смог скачать тысячи документов. После этого Intel начала официальное расследование, в ходе которого установила причастность бывшего работника к кражам.

Компания направила на него иск и требует компенсацию в размере 250 000 долларов. Кроме того, Intel добивается судебного запрета, чтобы предотвратить возможную утечку данных. Попытки связаться с мужчиной по его последнему адресу в Сиэтле продолжались несколько месяцев.