Intel погасит долг за счёт господдержки и сохранит сотрудничество с TSMC

По словам Зинснера, до сделки с правительством будущее федеральных грантов для Intel оставалось неопределённым. Теперь, после получения инвестиций в обмен на долю государства, компания получила большую часть средств авансом, что позволило убрать риски и обеспечить стабильность финансирования. В ближайшее время также ожидается закрытие сделки по продаже подразделения Altera, что принесёт дополнительно 3,5 миллиарда долларов.

Полученные деньги компания планирует направить на выплату 3,8 миллиарда долларов долга, срок которого истекает в этом году. Руководство заявило, что не собирается рефинансировать обязательства, а полностью закроет их за счёт новых поступлений.

Отдельно Зинснер подчеркнул, что участие государства в капитале не означает вмешательства в управление. По его словам, представители правительства будут голосовать в соответствии с рекомендациями совета директоров.

Говоря о производственных планах, финансовый директор отметил, что новая технология 14A окажется дороже предыдущей 18A из-за применения литографических инструментов High NA EUV и дополнительных этапов производства. При этом компания рассчитывает на уверенность в спросе и поддержку со стороны ключевых клиентов.

Intel также подтвердила, что продолжит использовать мощности TSMC. Сейчас около 30% её продукции производится на заводах тайваньского партнёра, и хотя доля в будущем сократится, сотрудничество будет сохраняться на долгие годы.