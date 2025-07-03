Intel пойдёт ва-банк, чтобы привлечь Apple и Nvidia

По информации, Тан начал действовать очень быстро: по его стратегии урезаны издержки, обновлён инженерный штаб, изменены управленческие подходы, соответственно, обновлена команда, также он взялся за перезапуск бизнес-модели как таковой.

Источник отмечает, что Тан уже в июне засомневался в жизнеспособности флагманской технологии 18A, поэтому он будет фокусироваться на технологии 14A, с которой у Intel есть шанс обойти TSMC по производительности. Цель новой стратегии Intel — переманить таких заказчиков, как Apple и Nvidia, которые сегодня заказывают чипы у TSMC. К тому же главный конкурент Intel уже вывел на рынок серьёзную технологию N2, и у Intel все «шансы» упустить момент.

Но проблема в том, что если Intel откажется от продвижения технологии 18A, вендор потеряет сотни миллионов долларов, а взамен получит туманные перспективы. Эксперты как раз не исключают, что новая стратегия может привести к миллиардным потерям.