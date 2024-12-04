Intel показала собственный ИИ-улучшатель графики для конкуренции с NVIDIA DLSS и AMD FSR

Опубликовано 04 декабря 2024, 08:301 мин.
Intel показала собственный ИИ-улучшатель графики для конкуренции с NVIDIA DLSS и AMD FSRТехнология уже внедрена во многие игры
Intel анонсировала XeSS2, новую версию своей технологии, которая станет конкурентом NVIDIA DLSS3 и AMD FSR3.
Среди ключевых нововведений — генерация кадров и режим низкой задержки, что позволяет значительно улучшить игровой процесс.
Генерация кадров увеличивает производительность до 3.9 раз в режиме Ultra Performance и до 2.8 раз при высоком качестве. Технология использует метод интерполяции, позволяя графическим картам, таким как Arc B580, достигать впечатляющих результатов по FPS.
Режим низкой задержки XeLL уменьшает задержки в играх, улучшая отзывчивость системы до 45%. XeSS2 также поддерживает DirectX 11 и Vulkan, что расширяет её применение в играх и делает совместимой с более старым программным обеспечением.
Новая технология уже интегрирована в популярные игры, такие как Assassin's Creed: Shadows и Dying Light 2.