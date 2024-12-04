Intel показала собственный ИИ-улучшатель графики для конкуренции с NVIDIA DLSS и AMD FSR

Режим низкой задержки XeLL уменьшает задержки в играх, улучшая отзывчивость системы до 45%. XeSS2 также поддерживает DirectX 11 и Vulkan, что расширяет её применение в играх и делает совместимой с более старым программным обеспечением.

Новая технология уже интегрирована в популярные игры, такие как Assassin's Creed: Shadows и Dying Light 2.