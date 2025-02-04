Наука и технологии
Опубликовано 04 февраля 2025, 21:45
1 мин.

Intel получила 536 миллионов долларов от ЕС после отмены антимонопольного штрафа

Платеж компенсирует проценты
Компания Intel получила выплату в размере 536 миллионов долларов от Европейской комиссии. Это стало результатом долгой юридической борьбы, связанной с антимонопольным штрафом, наложенным на компанию еще в 2009 году. Платеж покрывает проценты с первоначального штрафа в 1,1 миллиарда долларов, который суд Европейского Союза в 2022 году частично отменил.
Intel получила 536 миллионов долларов от ЕС после отмены антимонопольного штрафа
© Christian Wiediger

Причиной штрафа стала обвинения в антиконкурентных действиях, совершенных Intel в период с 2002 по 2007 годы. Европейская комиссия утверждала, что компания использовала скидки для того, чтобы вынудить производителей компьютеров не покупать чипы у своего конкурента, компании AMD. Однако в 2022 году Генеральный суд ЕС признал, что в анализе экономических последствий действий Intel были серьезные ошибки, и отменил большую часть штрафа, оставив только 386 миллионов долларов.

После отмены штрафа Intel потребовала компенсацию процентов с суммы, которую она выплатила. Как сообщает Reuters, главный антимонопольный регулятор ЕС Тереза Рибера подтвердила, что Intel получила 536 миллионов долларов в виде процентов, что стало важной победой компании в ее длительной юридической борьбе с европейскими регуляторами.

Intel оспаривала этот штраф с 2014 года, и после многочисленных судебных процедур окончательное решение в 2022 году стало важной вехой в деле компании. Европейская комиссия утверждала, что скидки Intel были антиконкурентными, однако суд установил, что комиссия не представила достаточно доказательств, чтобы подтвердить негативное влияние этих действий на конкуренцию.

Источник:Tom's Hardware
Автор:Булат Кармак
Теги:
#ЕС
,
#штраф
,
#INTEL