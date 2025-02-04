Intel получила 536 миллионов долларов от ЕС после отмены антимонопольного штрафа

Причиной штрафа стала обвинения в антиконкурентных действиях, совершенных Intel в период с 2002 по 2007 годы. Европейская комиссия утверждала, что компания использовала скидки для того, чтобы вынудить производителей компьютеров не покупать чипы у своего конкурента, компании AMD. Однако в 2022 году Генеральный суд ЕС признал, что в анализе экономических последствий действий Intel были серьезные ошибки, и отменил большую часть штрафа, оставив только 386 миллионов долларов.

После отмены штрафа Intel потребовала компенсацию процентов с суммы, которую она выплатила. Как сообщает Reuters, главный антимонопольный регулятор ЕС Тереза Рибера подтвердила, что Intel получила 536 миллионов долларов в виде процентов, что стало важной победой компании в ее длительной юридической борьбе с европейскими регуляторами.

Intel оспаривала этот штраф с 2014 года, и после многочисленных судебных процедур окончательное решение в 2022 году стало важной вехой в деле компании. Европейская комиссия утверждала, что скидки Intel были антиконкурентными, однако суд установил, что комиссия не представила достаточно доказательств, чтобы подтвердить негативное влияние этих действий на конкуренцию.