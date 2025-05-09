Новый техпроцесс 18A может стать прорывом для полупроводникового подразделения Intel, которое стремится вернуть внимание к себе на фоне доминирования тайваньской TSMC. После того как TSMC заключила выгодное соглашение с администрацией США, многие клиенты начали рассматривать tt американские заводы как надежную альтернативу производству на Тайване. Intel намерена изменить ситуацию с помощью 18A, который по плотности и эффективности сравним с 2нм-процессом TSMC.

Компания уже представила эту технологию на мероприятии Direct Connect 2025, заявив о ее преимуществе перед предыдущим поколением Intel 3.

Повышенный интерес к 18A также связан с кадровыми перестановками: новым генеральным директором Intel стал Лип-Бу Тан. Под его руководством компания планирует сосредоточиться на автоматизации проектирования чипов, упаковке и развитии контрактного производства.

Дополнительным фактором, сыгравшим в пользу Intel, стало перегруженное производство у TSMC, что заставляет другие компании искать альтернативных поставщиков. Пока Samsung Foundry отстает, у Intel появился шанс занять заметное место на рынке.