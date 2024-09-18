Intel получит $3 млрд на производство чипов для Пентагона

Финансирование Secure Enclave будет отличаться от Закона о CHIPS (Закон о чипах) и многочисленных научных проектов. Новая программа больше ориентирована на поддержку строительства и модернизации полупроводниковых заводов. Чипы, производимые для программы Secure Enclave, скорее всего, будут создаваться на отдельных предприятиях, отделённых от производства других компонентов.

Министерство обороны США будет реализовывать эту программу, обеспечивая внутреннюю цепочку поставок передовых полупроводников, «полностью предназначенных для национальной безопасности». А участвующее в Secure Enclave Министерство торговли по-прежнему будет отвечать за распределение средств.

«Корпорация Intel гордится своим постоянным сотрудничеством с Министерством обороны США, направленным на укрепление американских систем обороны и национальной безопасности. Сегодняшнее объявление подчёркивает наше совместное с правительством США стремление укрепить отечественную цепочку поставок полупроводников и обеспечить сохранение Соединёнными Штатами лидерства в передовом производстве, микроэлектронных системах и технологических процессах», — заявила 17 сентября на пресс-конференции Крис Джордж, президент и генеральный директор Intel Federal.