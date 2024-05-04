Intel построит в США мегафабрику для возвращения лидерства на рынке чипов

Именно на Intel ставят и американские власти, поскольку не только лучшие строители работают на объекте, но и предоставляется беспрепятственное финансирование. Intel получила от Конгресса $19,5 млрд.

Ohio One должен быть запущен в 2027 году. В таком случае внутренний рынок США получает «родное» предприятие наряду со строящимися заводами конкурентов: тайваньской TSMC и южнокорейской Samsung. К тому же собственный американский завод не зависит от внешних игроков рынка и может удовлетворить спрос на чипы для предприятий в США в случае пандемии или каких-либо катаклизмов.

Причём на фабрике в Огайо будут производиться чипы всех уровней и различного назначения, включая передовые ИИ-платформы. Для этого на завод Ohio One везут огромный холодильный бокс для промышленной воздухоразделительной установки — гигантского оборудования, извлекающего азот из атмосферы для производственных целей.

Этот бокс по воде доставили баржей, а по суше оборудование перевезут на специальном полуприцепе «для сверхнагрузок».