Intel представила 128-ядерный похожий на человеческий мозг процессор

Но всё это до сих пор сложно назвать полноценным подобием человеческого мозга. И решить эту проблему пытаются многие. В том числе и Intel.

Для этого, например, компания разрабатывает собственные нейроморфные процессоры. Их суть заключается в попытке аппаратно воссоздать с достаточной степенью точности механизмы, которые лежат в основе мозга.

И вот, стало известно, что Intel представила второе поколение нейроморфных чипов, получившее название Loihi II. В основу новинки лёг EUV-техпроцесс Intel 4, который компания продолжает дорабатывать.