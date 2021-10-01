Intel представила 128-ядерный похожий на человеческий мозг процессор

Intel представила 128-ядерный похожий на человеческий мозг процессорПодобные наработки по-настоящему удивляют
Но всё это до сих пор сложно назвать полноценным подобием человеческого мозга. И решить эту проблему пытаются многие. В том числе и Intel.
Для этого, например, компания разрабатывает собственные нейроморфные процессоры. Их суть заключается в попытке аппаратно воссоздать с достаточной степенью точности механизмы, которые лежат в основе мозга.
И вот, стало известно, что Intel представила второе поколение нейроморфных чипов, получившее название Loihi II. В основу новинки лёг EUV-техпроцесс Intel 4, который компания продолжает дорабатывать.
Площадь поверхности чипа — 31 кв. мм. На ней расположены 2,3 млрд транзисторов. Общее количество ядер — 128, при этом площадь каждого из них составляет 0,21 кв. мм. Нейронных ядер также 128, при этом количество доступных нейроном теперь составляет 1 млн — это почти в 10 раз больше, чем у предшественника.
Использоваться новый процессор будет при работе с нейросетями. Учитывая, что его изначально создавали для этих целей, результат его вычислений может оказаться поразительным.