Intel представила графику Xe3 для Panther Lake — до 50% быстрее Xe2

Новое поколение GPU обещает прирост производительности до 50% по сравнению с Xe2 при том же энергопотреблении и на 40% выше эффективность на ватт, чем у Arrow Lake-H.

Каждое графическое ядро Xe3 включает 8 векторных блоков по 512 бит, 8 XMX-движков и на 33% больше кэша, чем предыдущее поколение.

Архитектура получила поддержку динамического управления трассировкой лучей, ускорение FP8-декомпрессии и улучшенную работу с ИИ.