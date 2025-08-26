Intel представила процессор Xeon Clearwater Forest с 288 ядрами на технологии 18A

Intel представила процессор Xeon Clearwater Forest с 288 ядрами на технологии 18AХарактеристики новинки впечатляют
Новинка относится к семейству E-Core и предлагает до 288 ядер, ориентированных на энергоэффективность и масштабируемые задачи в дата-центрах.
Архитектура построена на ядрах Darkmont, которые стали развитием Sierra Glen. Они получили переработанный фронтэнд с увеличенной пропускной способностью декодеров, более точным предсказателем ветвлений и расширенным внеочередным исполнением.
Количество исполнительных портов выросло до 26, что позволило увеличить параллелизм вычислений и векторные блоки вдвое.
Каждый кластер из четырёх ядер имеет 4 МБ кеша L2, а общий объём достигает 288 МБ, плюс до 576 МБ кеша L3. Поддерживается 12-канальная память DDR5-8000 с пропускной способностью до 1300 ГБ/с в двухсокетной системе и до 3 ТБ оперативки.
Процессор собран из 12 чиплетов на 18A, трёх базовых кристаллов на Intel 3 и двух I/O-чипов на Intel 7, соединённых через EMIB и Foveros Direct. IPC вырос на 17%, а пиковая производительность двухсокетного решения достигает 59 TFLOPS.