Intel представила процессор Xeon Clearwater Forest с 288 ядрами на технологии 18A

Архитектура построена на ядрах Darkmont, которые стали развитием Sierra Glen. Они получили переработанный фронтэнд с увеличенной пропускной способностью декодеров, более точным предсказателем ветвлений и расширенным внеочередным исполнением.

Количество исполнительных портов выросло до 26, что позволило увеличить параллелизм вычислений и векторные блоки вдвое.