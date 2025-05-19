Intel представила процессоры Panther Lake на Computex: запуск в 2026 году

Опубликовано 19 мая 2025, 13:541 мин.
Intel представила процессоры Panther Lake на Computex: запуск в 2026 годуНовые CPU на базе 18A-процесса выйдут
На выставке Computex компания Intel впервые продемонстрировала свои будущие процессоры Panther Lake, которые готовятся к массовому запуску в начале 2026 года. Эти чипы станут первыми клиентскими продуктами Intel, использующими техпроцесс 18A, и объединят решения от предыдущих поколений Lunar Lake и Arrow Lake.
Panther Lake будет сочетать энергоэффективность и производительность, включая новые вычислительные ядра, ускоренные графические и нейропроцессорные блоки, а также поддержку современных типов памяти — LPDDR5 и DDR5. Также ожидается, что процессоры будут использоваться как в потребительских устройствах, так и в ноутбуках для игр и бизнеса.
На выставке Intel показала ранние образцы процессоров, включая ноутбуки с новыми чипами. Эти инженерные версии позволили оценить возможности будущих систем. Также компания продемонстрировала опытные платы с медными радиаторами и модулями памяти LPDDR5x.