Intel представила процессоры Panther Lake на Computex: запуск в 2026 году

Panther Lake будет сочетать энергоэффективность и производительность, включая новые вычислительные ядра, ускоренные графические и нейропроцессорные блоки, а также поддержку современных типов памяти — LPDDR5 и DDR5. Также ожидается, что процессоры будут использоваться как в потребительских устройствах, так и в ноутбуках для игр и бизнеса.

На выставке Intel показала ранние образцы процессоров, включая ноутбуки с новыми чипами. Эти инженерные версии позволили оценить возможности будущих систем. Также компания продемонстрировала опытные платы с медными радиаторами и модулями памяти LPDDR5x.