Intel представит фирменный ответ технологии увеличения кеша от AMD

3D V-Cache — дополнительный буфер памяти, который имеет высочайшую скорость и позволяет увеличить объём кэша центральных процессоров, и нужен для сокращения числа обращений CPU к более медленной оперативной памяти. У Intel не было таких платформ, во сяком случае, для рынка потребительской электроники.

Но в интервью Der8auer и Bens Hardware директор по техническим коммуникациям Intel Флориан Майслингер заявил, что вендор разрабатывает CPU с гибридной памятью, но не для игр, как в случае с AMD, а для серверного сектора — ЦОДов и т.п. Выход этих процессоров должен состояться в 2025 году, других подробностей пока нет.