Intel представит видеокарту Arc B770 Battlemage на Computex 2025

На вопросы о выпуске B770 представители Intel неоднократно отвечали фразой «следите за новостями», что вызвало волну обсуждений. Хотя такой ответ не является подтверждением, он оставляет вероятность появления новой модели. Предположительно, Arc B770 станет преемником Alchemist-версии A770 и будет мощнее текущей Battlemage B580.

По слухам, Arc B770 может использовать чип BMG-31 и будет позиционироваться как бюджетный конкурент для видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5060/5060 Ti и AMD RX 9060 XT. Также Intel может представить и обновленную B580 с увеличенным объемом памяти — 24 ГБ GDDR6. Об этом ранее упоминала компания SPARKLE, а также подтверждали данные от других производителей, включая Maxsun.

Помимо игровых решений, Intel планирует продвигать и профессиональную видеокарту Arc Pro A60, построенную на чипе BMG-21, как и B580, но с удвоенным объемом видеопамяти — 24 ГБ. Она ориентирована на задачи, требующие больших вычислительных ресурсов.