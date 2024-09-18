Наука и технологии
Опубликовано 18 сентября 2024, 02:15
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Intel приостановит строительство заводов в Европе и сократит траты на производство

Компания стремится к упрощению структуры
Генеральный директор Intel Патрик Гелсингер в интервью The Wall Street Journal рассказал, что компания до конца 2024 года на две трети сократит количество офисов по всему миру, также будет приостановлено строительство двух европейских заводов вендора в Германии и Польше.
Intel приостановит строительство заводов в Европе и сократит траты на производство
© Coolcaesar, CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons

По словам Гелсингера, производственное направление Intel выделяется в отдельную компанию, но без продажи. У этого предприятия будет собственная финансовая отчётность. К тому же компания на время остановит и проект в Малайзии — пока не восстановится спрос на микропроцессоры.

Гелсингер считает, что эти действия упростят структуру Intel и позволят централизовать небольшие и малоэффективные команды. Эти шаги направлены и на сокращение расходов и повышение эффективности финансовых вливаний.

«Мы должны действовать быстро, чтобы создать более конкурентоспособную структуру затрат и достичь целевого показателя экономии в $10 млрд», — заявил гендиректор Intel.