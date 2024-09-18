Intel приостановит строительство заводов в Европе и сократит траты на производство

Опубликовано 18 сентября 2024, 02:151 мин.
Intel приостановит строительство заводов в Европе и сократит траты на производствоКомпания стремится к упрощению структуры
Генеральный директор Intel Патрик Гелсингер в интервью The Wall Street Journal рассказал, что компания до конца 2024 года на две трети сократит количество офисов по всему миру, также будет приостановлено строительство двух европейских заводов вендора в Германии и Польше.
По словам Гелсингера, производственное направление Intel выделяется в отдельную компанию, но без продажи. У этого предприятия будет собственная финансовая отчётность. К тому же компания на время остановит и проект в Малайзии — пока не восстановится спрос на микропроцессоры.
Гелсингер считает, что эти действия упростят структуру Intel и позволят централизовать небольшие и малоэффективные команды. Эти шаги направлены и на сокращение расходов и повышение эффективности финансовых вливаний.
«Мы должны действовать быстро, чтобы создать более конкурентоспособную структуру затрат и достичь целевого показателя экономии в $10 млрд», — заявил гендиректор Intel.
Источник:The Wall Street Journal
Автор:Андрей Кадуков
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