Intel приостановит строительство заводов в Европе и сократит траты на производство

По словам Гелсингера, производственное направление Intel выделяется в отдельную компанию, но без продажи. У этого предприятия будет собственная финансовая отчётность. К тому же компания на время остановит и проект в Малайзии — пока не восстановится спрос на микропроцессоры.

Гелсингер считает, что эти действия упростят структуру Intel и позволят централизовать небольшие и малоэффективные команды. Эти шаги направлены и на сокращение расходов и повышение эффективности финансовых вливаний.

«Мы должны действовать быстро, чтобы создать более конкурентоспособную структуру затрат и достичь целевого показателя экономии в $10 млрд», — заявил гендиректор Intel.