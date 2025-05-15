Intel признала слабый спрос на новые чипы 18A и 14A

Несмотря на появившиеся ранее сообщения о заинтересованности сторонних заказчиков в новых технологиях Intel, финансовый директор компании отметил, что на данный момент подтвержденных контрактов очень мало. Это означает, что массовое использование этих чипов сторонними клиентами пока не планируется.

Такой расклад может замедлить развитие производственного подразделения Intel Foundry Services (IFS), которое пытается конкурировать с такими гигантами, как TSMC и Samsung. При отсутствии внешнего спроса Intel будет трудно масштабировать производство и получать стабильную прибыль. Сейчас подразделение в значительной степени зависит от внутренних нужд компании.

Тем не менее, в Intel уверены, что смогут вывести фабричное направление на точку безубыточности к 2027 году. Это станет возможным только при условии, что производственные мощности заинтересуют клиентов извне и начнут приносить доход в размере нескольких миллиардов долларов ежегодно.