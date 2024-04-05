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Наука и технологии
Опубликовано 05 апреля 2024, 16:14
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Intel продала свой крупнейший офис в России

О покупателе ничего не известно
Американская корпорация Intel продала в России свой крупнейший офис, который располагался в Нижнем Новгороде. Об этом со ссылкой на отчёт одного из юрлиц Intel в России сообщило агентство ТАСС.
Intel продала свой крупнейший офис в России

© Coolcaesar / Wikimedia Commons

В Нижнем Новгороде у Intel находился RnD-офис — узловой центр, проводивший исследования и разработки. В этом центре были лаборатории, подразделения по разработке кросс-платформенного софта и различных ИИ-решений. Как отмечает ТАСС, в силу санкций вся деятельность корпорации в России была приостановлена в апреле 2022 года.

Сделка по продаже офиса, включающего здания и земельные участки, закрылась в январе 2024 года после долгих поисков покупателя. Но кто приобрёл эту недвижимость, не раскрывается.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#INTEL
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#санкции
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#Россия
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#разработка
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#исследования