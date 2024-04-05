Intel продала свой крупнейший офис в России

В Нижнем Новгороде у Intel находился RnD-офис — узловой центр, проводивший исследования и разработки. В этом центре были лаборатории, подразделения по разработке кросс-платформенного софта и различных ИИ-решений. Как отмечает ТАСС, в силу санкций вся деятельность корпорации в России была приостановлена в апреле 2022 года.

Сделка по продаже офиса, включающего здания и земельные участки, закрылась в январе 2024 года после долгих поисков покупателя. Но кто приобрёл эту недвижимость, не раскрывается.