Intel продаст свои производственные мощности в случае неудачи новой технологии

За последнее время компания потеряла более 100 миллиардов долларов в рыночной стоимости, пытаясь восстановить лидерство в производстве чипов, в то время как рынок искусственного интеллекта был захвачен Nvidia.

На конференции Barclays в Сан-Франциско, где обсуждали будущее компании, руководство Intel отметило, что успех нового чипа 18A, который должен вернуть производственные мощности Intel в ее распоряжение, станет решающим фактором для дальнейшего существования внутреннего производства.

Зинснер также сообщил, что Intel уже начала выделять финансовую и операционную части своего производственного подразделения в отдельную дочернюю компанию, но отметил, что окончательное решение о полном разделении еще не принято.