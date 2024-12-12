Intel продаст свои производственные мощности в случае неудачи новой технологии

Опубликовано 12 декабря 2024, 22:251 мин.
Intel продаст свои производственные мощности в случае неудачи новой технологииРуководители компании обсуждают будущее после неудачи 18A
Руководители Intel признали, что компания может быть вынуждена продать свои производственные мощности, если новая технология для производства чипов, которая должна быть запущена в следующем году, не оправдает ожиданий. Это заявление было сделано после того, как компанию оставил бывший генеральный директор Пэт Гельсингер, а посты сопредседателей заняли Мишель Джонстон Холтхаус и Дэвид Зинснер.
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За последнее время компания потеряла более 100 миллиардов долларов в рыночной стоимости, пытаясь восстановить лидерство в производстве чипов, в то время как рынок искусственного интеллекта был захвачен Nvidia.
На конференции Barclays в Сан-Франциско, где обсуждали будущее компании, руководство Intel отметило, что успех нового чипа 18A, который должен вернуть производственные мощности Intel в ее распоряжение, станет решающим фактором для дальнейшего существования внутреннего производства.
Зинснер также сообщил, что Intel уже начала выделять финансовую и операционную части своего производственного подразделения в отдельную дочернюю компанию, но отметил, что окончательное решение о полном разделении еще не принято.